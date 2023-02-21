6 Şubat tarihinde yaşanan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ikinci haftasında Hatay 6.4 şiddetindeki depremle yeniden sarsıldı. Merkez üssü Defne olan iki büyük depremde hasarlı birçok bina yıkılırken, çadır ihtiyacı da arttı.

NTV’ye konuşan Defne Belediye Başkanı’nın, “Yıkılan binalar var. Bütün ilçede elektrik yok. Durum facia. Vatandaşlarımıza acil çadır istiyorum. Burası metropol bir ilçe değil. Taşta bir ilçe, dağınık bir yerleşim alanı. Burada vatandaşlarımız çadır kentlere gitmez. Çadır kent kuracağımıza vatandaşlara birer tane çadır verilse daha iyi olur.” açıklaması ünlüleri harekete geçirdi. Pınar Deniz, Burcu Biricik, Mine Tugay ve daha birçok ünlü isim toplanan bağışları hatırlatarak çadır eksikliğine sitem etti.

İlginizi çekebilir: