Geçtiğimiz günlerde yerli ve yabancı dijital içerik platformu BluTV‘nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Kahramanmaraş deprem felaketine destek olmak için AHBAP Derneği’ne 1.000.000 TL bağışta bulundukları paylaşılmıştı. Aynı zamanda platform, YouTube kanalında 13 Şubat Pazartesi akşamı Okan Bayülgen‘in sunduğu bir yardım kampanyası düzenleyeceğini de sevenlerine duyurmuştu.

Aybüke Pusat, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Cemre Baysel, Doğu Demirkol, Erdal Beşikçioğlu, Furkan Andıç ve daha birçok ünlü ismin katılacağı yardım kampanyasındaki bağışlar ise üç sivil toplum kuruluşuna yapılacak.

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