Ünlü influencer kızını şekilden şekile soktu!
İtalya’nın ünlü rap sanatçısı Fedez ile evli, dünyaca ünlü moda tasarımcı ve influencer olan Chiara Ferragni ailesi ile yaşadığı çoğu şeyi Instagram hesabından paylaşıyor ve bu paylaşımlar sosyal medya kullanıcıları tarafından bazen eleştiriliyor bazense çok seviliyor. İki tane çocuk sahibi olan Chiara, geçtiğimiz günlerde kızını cadılar bayramı için ahtopot kılığına soktu. Bu anları Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada çok fazla beğeni, yorum ve paylaşım aldı.
Addams Family Karakterlerinin Kılığına Girdiler
Sonraki gün ise hep birlikte bir zamanların popüler filmi, kara komedi türünde çekilen Addams Family‘ nin aile bireylerinin kılığına girdiler. Küçük kızına peruk takıp, siyah elbise giydiren Chiara, fotoğraflardan 2.8 milyon beğeni aldı.