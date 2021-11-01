Ünlü influencer kızını şekilden şekile soktu!

İtalya’nın ünlü rap sanatçısı Fedez ile evli, dünyaca ünlü moda tasarımcı ve influencer olan Chiara Ferragni ailesi ile yaşadığı çoğu şeyi Instagram hesabından paylaşıyor ve bu paylaşımlar sosyal medya kullanıcıları tarafından bazen eleştiriliyor bazense çok seviliyor. İki tane çocuk sahibi olan Chiara, geçtiğimiz günlerde kızını cadılar bayramı için ahtopot kılığına soktu. Bu anları Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada çok fazla beğeni, yorum ve paylaşım aldı.