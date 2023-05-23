Premier Lig’de şampiyonluğa ulaşan Manchester City’de futbolcular ve eşleri, kutlama partisinde bir araya geldi. Takımın yıldızlarından Kevin de Bruyne’nin eşi Michele Lacroix, sütyensiz bluzuyla katıldığı geceye damga vurdu.

Tüm dikkatleri üzerine çeken Lacroix’in yanı sıra attığı gollerle takıma şampiyonluğu getiren isimlerden olan Erling Haaland ve sevgilisinin de partiye pijamayla katılması büyük ilgi gördü. Tüm gözleri üzerine çeken Lacroix’in kıyafet tercihi sosyal medyada da çok konuşuldu.