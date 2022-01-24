1980’lerin son ve 1990’ların başında Avrupa podyumlarına hakim olan, neşeli Fransız tasarımcı Thierry Mugler Pazar günü öldü. 73 yaşındaki ünlü tasarımcının ölüm nedeni hakkında bir bilgi yok.

Thierry Mugler’in ölüm haberi instagram hesabından doğrulandı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Manfred Thierry Mugler (@manfredthierrymugler)’in paylaştığı bir gönderi

Mugler, moda dünyasına katkılarına ek bu güne kadar hala en çok beğenilen en yaygın parfüm serisiyle koku sektörünede damgasını vurmayı başarmıştı.

İkonik Fransız tasarımcı Thierry Mugler, İster kırmızı halıda, ister podyum, ister sahnede olsun. Mugler tarafından Hollywood’un en iyileri arasında kesinlikle seviliyordu..

Mugler, 2019 Met Gala’da bir kıyafetiyle süslediği Kim Kardashian’ı giydirmişti.