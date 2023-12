Şehrin ikonik mekanı Sunset Grill&Bar, After Sunset’de 22 Aralık Cuma günü ünlü DJ Konstantinos Deslis KxD’i, DJ kabininde ağırlayacak. Sürekli gelişen müzik yolculuğunda yeni unsurları keşfederek dünyayı dolaşan; organik, melodik ve tekno unsurlarla dolu müziğini dinleyicileriyle buluşturan ünlü DJ, şehirde müziğin sesini After Sunset’den duyuracak. Her zaman sınırları zorlamaya çalışan Londra merkezli DJ KxD’nin, duyguların ve müziğin ritminin karışımından oluşan bu benzersiz performansı eşliğinde unutulmaz bir cuma akşamı için, After Sunset’i takviminize eklemeyi unutmayın.

