Kardashian ailesinin en büyük kızları Kourtney Kardashian, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Travis Barker ile geçtiğimiz günlerde İtalya’da evlendi. 15 Mayıs Pazar günü Kaliforniya’da resmi olarak nikahlanan ünlü çift, Portofino kentinden görkemli bir düğün düzenledi.

43 yaşındaki sosyetik güzel düğünde, korse detaylı, kısa ,beyaz bir gelinlik giymeyi tercih etti. Kourtney’in gelinliğinin yanı sıra uzun duvağında yer alan dini motifler de dikkat çekti.

Travis Barker ise törende sade, siyah renk bir damatlık tercih etti. Kardashian‘ın annesi, Kriss Jenner, ve kız kardeşleri, Kim, Khloe, Kendall ve Kylie de düğüne katılanlar arasında yer aldı.

İtalyan bir markanın sponsorluğuyla gerçekleşen düğünde her ne kadar her detay düşünülmüş olsa da, konuklara dağıtılan yemekler olay yarattı. Kylie Jenner, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafta düğünde ikram edilen yemekleri gösterdi. Jenner’in bu paylaşımından sonra, çiftin düğününde konuklara dağıtılan makarnanın porsiyonu sosyal medyada alay konusu oldu.