TRT 1’de yayınlanan ‘Gönül Dağı’ dizisinde başrol oynayan ünlü çift Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, yaz aylarında sevgili olup kısa süreli bir ayrılıktan sonra yine barışmıştı. İkiliden yine ayrılık haberi geldi.

Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından soru- cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisinin “Uzun zamandır fotoğraf yok, hala beraber misiniz?” sorusunu yöneltmesi üzerine Yağcıoğlu aşk hayatına dair samimi bir açıklama yaptı.

Ünlü fenomen Berk Atan ile ayrılık haberini “Bir senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık.” sözleriyle duyurdu.