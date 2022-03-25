Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer’den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift bugün Yunanistan’ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu. Ünlü çifti bu özel gününde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.

Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 29 yaşındaki Dila Tarkan, gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih etti.