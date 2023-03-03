15 yaşında klarnet çalarak başladığı müzik hayatıyla ABD caz dünyasına damgasını vuran saksafon sanatçısı Wayne Shorter, 89 yaşında Los Angeles’ta yaşamını yitirdi.

12 Grammy ödüllü Wayne Shorter’ın vefat haberini basın sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

2015’te ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülü alan Shorter’ın vefat haberini alan birçok ünlü isim sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı. Amerikalı caz piyanisti Herbert Hancock, Twitter hesabından Wayne Shorter’ın vefatıyla ilgili, “En iyi arkadaşım Wayne Shorter, yüreğinde cesaret, herkese sevgi ve şefkat sunan ruhuyla bizi terk etti. Yeri doldurulamaz” şeklinde konuştu.

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