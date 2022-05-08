Ünlü anneler ve çocukları… Evet bazı ünlülerin çocukları kendilerine ikizi kadar benzemesiyle şaşırtıyor. İşte Gigi Hadid’den Blake Lively’ye, Cindy Crawford’dan Meryl Streep’e ünlü annelerin kendilerine tıpatıp benzeyen çocukları…

Meryl Streep ve kızları Mamie ve Grace

Reese Witherspoon ve kızı Ava Elizabeth Philiippe

Katie Holmes ve kızı Suri Cruise

Jessica Simpson ve kızı Maxwell Drew Johnson

Goldie Hawn ve Kate Hudson

Gigi Hadid ve annesi Yolanda H. Foster

Cindy Crawford ve Kaia Gerber

Angelina Jolie ve Shiloh

Kate Moss ve Lila

Cindy Crawford ve Kaia Gerber