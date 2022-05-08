Ünlü anneler ve çocukları… Evet bazı ünlülerin çocukları kendilerine ikizi kadar benzemesiyle şaşırtıyor. İşte Gigi Hadid’den Blake Lively’ye, Cindy Crawford’dan Meryl Streep’e ünlü annelerin kendilerine tıpatıp benzeyen çocukları…
Meryl Streep ve kızları Mamie ve Grace
Reese Witherspoon ve kızı Ava Elizabeth Philiippe
Katie Holmes ve kızı Suri Cruise
Jessica Simpson ve kızı Maxwell Drew Johnson
Goldie Hawn ve Kate Hudson
Gigi Hadid ve annesi Yolanda H. Foster
Cindy Crawford ve Kaia Gerber
Angelina Jolie ve Shiloh
Kate Moss ve Lila
Cindy Crawford ve Kaia Gerber