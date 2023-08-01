Beckinsale New York Moda Haftası’nda podyuma çıkmış, yaşlanmaya bakış açısıyla ilgili olarak “Bence diğer insanlar benim olmadığım bir şekilde yaşlanmaya çok takıntılı görünüyorlar. Bana bu konuda çok soru soruluyor. Ben otuzlu ve kırklı yaşlarımda olduğumdan çok daha mutlu bir durumdayım” demişti. Ünlü aktris hiç estetik yaptırmadığını da söylemişti.