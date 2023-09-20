Ünlüler dünyasından Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle gündemden düşmeyen yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, yakın zamanda oyuncu Alina Boz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutluluk pozlarıyla dikkat çeken çift evlenme kararı aldı. Evirgen geçtiğimiz ay gittikleri Paris’te güzel oyuncuya evlilik teklif etti.



Tatil dönüşü ailelerini bir araya getiren ünlü çift, kısa sürede kız isteme törenini de gerçekleştirdi. Çiftin düğünü 15 Kasım tarihinde aile arasında Boğaz’da bir yalıda gerçekleşecek.