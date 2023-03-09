Şimdilerde ‘Yürek Çıkmazı’ dizisiyle ekranlara gelen Alp Navruz’dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ve Umut Evirgen ile aşk iddialarına karışan Ayça Ayşin Turan, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Snob Magazin’de yer alan habere göre; hakkında çıkan aşk iddiaları sorulan güzel oyuncu, “Gerçekten bunları konuşmanın ne yeri nede zamanı. Bunca acı varken bu saçma şeyleri konuşmayalım” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Daha sonra aracına yönelen Turan, basın mensuplarının ilişki hakkında bilgi almak için ısrarlı soruları üzerine, “Yok öyle bir şey” yanıtını vererek arabasına bindi. 30 yaşındaki oyuncu, “Umut Bey film çekecekmiş, sizi de başrolde düşünüyormuş” sözlerine ise, “Arkadaşlar gerçekten hayatımda kimse yok. Olsa saklayacağım bir durumda yok. Ben bunları konuşmayı zaten sevmiyorum” diyerek, aracıyla oradan uzaklaştı.