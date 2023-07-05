Ünlü televizyoncu ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, “20 mutluluğum içerisinde 6-7 Fenerbahçe galibiyeti var. Premier Lig’de olsaydık, Arda Güler transferinde favori biz olurduk. Arda Güler de bizi tercih ederdi.” yorumuyla Fenerbahçe’nin eski kaptanı Ümit Özat tarafından büyük tepki topladı. Peş peşe paylaşımlar yapan Özat, “Şu paranın getirdiği öz güvene, ukalalığa bakar mısın ya! Muhabirliğe devam etsen bunları söyler miydin?” ifadelerini kullandı.

Ümit Özat yaptığı paylaşımlarda, Acun Ilıcalı, “Hayatımdaki mutlulukları sayarsam 20 mutluluğun yedi tanesinde Fenerbahçe vardır.” demiş. Sen, Fenerbahçe’yle ilgili büyük düşünmeye başladıktan sonra Fenerbahçelilerin hayatındaki on mutsuzluktan yedisinde sen varsın (Mesut Özil)” ifadelerini kullandı.