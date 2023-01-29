Sabah saatlerinde İstanbul’daki bir AVM’de görüntülenen Ümit Erdim ve kızı Ses, bir süre alışveriş yaptıktan sonra baba-kız yemek yedi. Karşılarında basın mensuplarını gören ünlü oyuncu, “Survivor‘a gittim, acıkmadan geldim” diyerek kahkaha attı.

Yarışmadan ilk elenen isim olan Erdim, “Değişik bir tecrübe oldu, kısa sürdü ama güzeldi” ifadelerini kullandı. Ayaküstü gerçekleşen sohbetin ardından gazetecilere teşekkür eden Erdim, kızıyla birlikte alışveriş turuna devam etti.