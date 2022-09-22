2017’de nikah masasına oturduğu Seda Erdim ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Ümit Erdim, ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Ünlü oyuncu, müjdeli haberi “Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı” şeklinde verdi.

Ümit-Seda Erdim çifti, kızları Ses’i de 2018 yılında kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftin ikinci çocukları Ela dünyaya geldi.

Seda Erdim de doğum öncesi ayna karşısında çektiği fotoğrafını “Ben gidiyorum güzel dualarınızı esirgemeyin” notuyla paylaşmıştı. Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çifte, tebrik mesajları yağdı.

Pilot oldu

Diğer yandan bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz yıl aldığı eğitimin ardından pilot olmuştu.

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