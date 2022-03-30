Seda-Ümit Erdim çifti, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Eşi 14 haftalık hamile olan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla mutlu haberi duyurdu: Evet hazırsak artık Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz”

Oyuncu Ümit Erdim, çocukluk hayallerinin peşinden gitmiş ve pilotaj eğitimi alarak pilot olmuştu. Erdim’in eşi Seda Erdim, ikinci bebeğine hamile. 2017 yılında dünyaevine giren çift, 2018’de kızları Ses’i kucaklarına almışlardı.

“Biz artık dört kişiyiz”

Eşinin 14 haftalık hamile olduğu haberini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, ultrason görüntüsüne, “Evet hazırsak artık Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık 4 kişiyiz” notunu düştü.