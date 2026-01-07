Japon edebiyatının en prestijli ödüllerinden Akutagawa Ödülü‘ne layık görülen ve uluslararası alanda geniş yankı uyandıran Saou Ichikawa’nın Kambur adlı romanı, Beyaz Baykuş Yayınları etiketiyle Türkçede yayımlandı. Orijinal adı Hunchback olan eser, bedenin sınırları, engellilik, cinsellik ve bireysel özgürlük gibi konuları alışılmış kalıpların dışına çıkarak ele alıyor.

Kas hastalığı nedeniyle solunum cihazı kullanan ve elektrikli tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Ichikawa, romanında ağır engelli bir kadın karakterin iç dünyasını merkeze alıyor. Toplumun “bakılmaması gereken” alanlara ittiği bedeni, arzuyu ve düşünceyi açık, cesur ve sarsıcı bir dille görünür kılan Kambur, okuru rahatsız etmeyi göze alan bir edebi deneyim sunuyor.

Roman, engellilik temsiline dair yerleşik anlatıları kırarken; bakım, bağımlılık, mahremiyet, cinsellik ve güç ilişkilerini çarpıcı bir iç monolog üzerinden sorguluyor. Ichikawa’nın metni, yalnızca kişisel bir hikâye değil, aynı zamanda modern toplumun beden politikalarına yöneltilmiş güçlü bir edebi itiraz olarak öne çıkıyor.

2023 yılında Japonya’da yayımlanan Kambur, kısa sürede edebiyat çevrelerinde büyük ilgi uyandırarak uluslararası çok satanlar arasına girdi ve Booker Ödülü uzun listesinde yer aldı. Türkçeye Ebru Sarıkaya tarafından çevrilen roman, Beyaz Baykuş Yayınları’nın edebiyatta sınırları zorlayan eserler serisinin dikkat çekici halkalarından biri olarak raflardaki yerini aldı.