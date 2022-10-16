Yaşadığımız ülkede sarhoş olunan bir gecenin ardından işkembe çorbası içmek Türk halkının bir geleneği haline gelmiştir diyebilir miyiz? Her ülkenin de kendine özel mekân çıkışı yemeye gittikleri özel durakları vardır. Biz de farklı ülkelerin sarhoş olunduktan sonra ne tür yemekler tercih ettiklerini araştırdık ve onların favori yiyeceklerini bir araya getirdik. Sizin sarhoşken favori yiyeceğiniz hangisidir?

1. Kanada

Kanadalıların tercihi Poutine adı verilen bir yemektir. Poutine, üzerinde govy sos ve peynirden oluşan patates kızartmasıdır.

2. İngiltere

İngilizler sarhoş olduklarında en çok farklı soslarla hazırlanmış döner ve kebap tüketmeyi severlermiş.

3. Almanya

Almanların gece menülerinin meşhur yemeği ise Currywurst adı verilen yemektir. Currywurst, Almanya’da özellikle de Berlin’de yaygın olarak tüketilen, domuz sosisini köri ile tatlandırıp yanına da bol patates kızartması aldıkları gece yemeğidir.

4. Brezilya

Brezilya’da Cachorro Quente Prensado en çok tüketilir. Genellikle açık alan ve tezgahta satılan, gece geç saatlere kadar tüketilen yiyecektir. Cachorro Quente Prensado, içinde haşlanmış sosis, mayonez, ketçap, hardal, mısır, patates püresi ve pişmiş tavuk bulunduran bir sandviçtir.

5. Japonya

Çorba içinde servis edilen Ramen, Japon mutfağına özgü bir yemektir. Sarhoşken Ramen yemenin biyolojik iyi nedenleri varmış. Karaciğerimiz alkolü parçaladığında vücudumuz akşamdan kalmaya neden olan zararlı maddeler üretiyormuş. Ramenin içinde bulunan bitkisel bileşenler ve eriştenin içindeki glutamik asit bu zararlı maddenin ayrıştırılmasına yardımcı oluyormuş. O yüzden akşamdan kalma etkisini azaltıyormuş.

6. İrlanda

İrlanda, Avrupa bölgesinde en çok içki tüketen ülkedir. Gece menülerinin favori yemeği ise Champ olmuştur. Champ, yeşil soğan, tereyağı ve sütle birlikte İrlanda usulü patates püresidir. İçinde bulunan patates, akşamdan kalmanın etkilerini azaltıyormuş.

7. Türkiye

Hepimizin bildiği gibi Türklerin gece hayatı çıkışı işkembe çorbası tüketmesi meşhurdur. Peki işkembe çorbası dışında tüketilen favori yemeğimiz hangisidir? Tabii ki ıslak hamburger… Bir tanesiyle asla doymadığınız ıslak hamburger, alkol sonrası tüketilen favori yemeklerimizden bir tanesi haline gelmiştir.

Ceren Yıldırım

İlginizi çekebilir: