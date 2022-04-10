Edirne’de reklam sektöründe pazarlama müdürü olarak çalışan Kutsal Bora ile evlenen Snizhana Bora, kızı Ofelya Bora ile birlikte ailesini görmek için gittiği Ukrayna’da, Rusya’nın saldırı başlattığı ilk günlerde mahsur kaldı. Başkent Kiev ve Lviv arasındaki Hmelnitski şehrinde ailesiyle bir hafta kalan Snizhana Bora, kızını alıp Türkiye’ye gelen tur otobüsüyle Edirne’deki eşinin yanına gelerek kurtuldu.

Ukrayna’da ‘devlet tiyatrosu sanatçısı’ olarak çalışan Snizhana Bora, Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi ve öğrencilerinin yaptığı 47 eserden oluşan ‘Barış İçin Sanat’ sergisine katılarak sahne performansı yaptı. Bora, barış temalı performansıyla sergiye katılanların beğenesini topladı.