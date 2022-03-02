Ukrayna Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent’e Kırım Türkü sanatçı Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu. 2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan Kırım Türkü şarkıcı Jamala, Ukrayna’dan gelerek Türkiye’ye sığınmıştı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabında yaptığı gönderide, “Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye’ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?”dedi.

“Kesinlikle ! Seve seve”

Haluk Levent’ten yanıt geldi: “Kesinlikle ! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur.” açıklamasını yaptı.