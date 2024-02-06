Ukrayna doğumlu 26 yaşındaki model Karolina Shiino, geçtiğimiz ay Miss Japonya 2024 güzellik yarışmasının kazananı oldu. 5 yaşında Japonya’ya taşınarak Nagoya’da büyüyen Shiino, yarışmaya katılırken yaptığı konuşmasında “Japonlardan farklı görünmenin sosyal hayatımda yarattığı birçok zorluk vardı. İnsanlara Japon olduğumu söylediğimde beni kabul etmiyorlardı. Bu gibi zorlukları birçok insanın yaşadığını biliyor ve onları cesaretlendirmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

“Japonlara benzemediği” halde Japonya Güzeli seçilen Ukrayna doğumlu Shiino tepkilerin odağı olmuştu. 26 yaşındaki Shiino hakkında evli bir adamla birlikte olduğuna dair bazı haberler yapıldı. BBC’nin haberine göre, Japonya Güzeli seçilen Shiino tacını geri verdi.

Evli bir doktorla birliktelik

Yerel bir gazetede, Shiino’nun evli bir doktor ile birlikte olduğu iddia edildi. Güzellik yarışmasını düzenleyen organizatörler, Shiino’nun adamın evli olduğunu bilmediğinin öne sürerek Japonya Güzelini savundu. Ancak dün yeniden açıklama yapan organizatörler, Shiino’nun adamın evli olduğundan haberi olduğunu itiraf ettiğini söyledi.