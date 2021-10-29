Uğur Yücel Zoraki Misafir filminin galasına katılmadı

Komedi filmi “Zoraki Misafir”in önceki gece yapılan galasına oyunculardan Uğur Yücel ve Gürgen Öz katılmadı.

Kanyon’da yapılan galaya bir çok ünlü isim yer aldı. Yapımcı Müşvik Guluzade’ye, Uğur Yücel’in neden katılmadığı soruldu. Guluzade, “Bunu bana değil, Uğur Bey’e sorarsınız. Ben bir şey söylemek istemiyorum” diyerek Yücel’in gelmemesine tepki gösterdi.

“Zoraki Misafir” oyuncuları arasında Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Ayşe Kökçü ve Gürgen Öz gibi ünlü isimler yer aldı.