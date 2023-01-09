Usta oyuncu Uğur Yücel‘i yıllar sonra sahnede izlememizi sağlayan, tek kişilik oyun ‘Neyzen Tevfik- Hiç‘ sahnelenmeye başlandığından beri kapalı gişe oynuyor. BKM yapımı olan oyun, kapalı gişe oynaması ve seyirciden aldığı alkışlarla birlikte yeni yılda da seyircisiyle buluşacak.

Birçok şehirde gösterim yapan oyun, yeni yılda ilk kez ocak ayında Ankara’da da seyirci karşısına çıkacak.

Uğur Yücel’in tek başına sahne aldığı, oğlu Can Yücel tarafından yönetilen ve Uğraş Güneş‘in kaleme aldığı oyun Neyzen Tevfik‘in hayatını anlatıyor.