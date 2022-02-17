ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile koronavirüs aşısı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin’den Omicron varyantı için geliştirilmesi planlanan aşı ile ilgili açıklama geldi.

Şahin, Covid-19’un Omicron varyantıyla mücadeleye yönelik aşısının teslimatının, beklenenden daha yavaş bir veri toplama süreci nedeniyle birkaç hafta ertelendiğini söyledi.

Beklendiğinden yavaş

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Koronavirüs aşısı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, Omicron varyantına karşı özel olarak geliştirmeye çalıştırdıkları aşının birkaç hafta gecikeceğini çünkü veri toplama sürecinin beklenenden daha yavaş olduğunu söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan Şahin, aşı hazır olduğunda ise hâlâ ihtiyaç duyulup duyulmadığına dair şirket içinde bir değerlendirme yapacaklarını belirtti. “Bu dalga sona ererse yeniden başlamayacağını söyleyemeyiz” diyen Şahin yeni varyantlar çıkması halinde buna uygun aşılar üretme kapasitesinde olduklarını hatırlattı.

Koronavirüs’ün gelecekteki gidişatına dair öngörüsünü de paylaşan Şahin, “Aslına bakarsanız artık durumu vahim görmüyorum” dedi.

BioNTech, Omicron’a özel aşıyı mart sonuna kadar yetiştirmeyi amaçlıyordu.