‘Arka Sokaklar’ dizisinde Murat komiser karakteriyle akıllara kazınan Uğur Pektaş, 2008 yılında aynı dizideki rol arkadaşı Gamze Özçelik ile evlenmişti. Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra bir süre ekranlara ara veren Uğur Pektaş’ı 2020 yılında Survivor yarışmasıyla ekranlarda kısa bir süre görmüştük.

Ekranlara geri dönüp dönmeyeceği belli olmayan Uğur Pektaş’tan sevenlerine müjdeli haber geldi. Çıkan haberlere göre TRT Dijital’de yayınlanacak olan Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisinde Ömer Muhtar karakterini canlandıracak.

1918’li yılları konu alacak Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisinde Uğur Pektaş’a, Mert Carim, Kenan Çoban, Ali Ersan Duru, Asir Gündoğdu, Öykü Çelik, Baran Akbulut, Hüseyin Baylan, Emre Törün gibi oyuncular eşlik ediyor.

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