Sizi tanıyabilir miyiz? Uğur Akkuş kimdir?

Kendini işe adamış bir iş insanı Uğur Akkuş. 3 kuşaktır ticaretle uğraşan bir ailenin son kuşak iş insanı da denebilir. Daha da genel bir tanım yapacak olursak, çocuk yaşlarından itibaren ticaretin içinde, üreten, girişimlerde bulunan, kimsenin görmediği, göremediği, gözden kaçırdığı gelişmeleri takip ederek yeni işler, yeni sektörler yaratarak işlerini geliştiren yeni nesil bir iş insanı.

Sayın Akkuş, şirketiniz ve faaliyetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

As Holding 1934’te kuruldu. Güncel faaliyetlerine tarımla başlayıp sonraki yıllarda tekstil alanıyla da ilgilenmeye başlamış bir şirket. As Holding’in dördüncü kuşak temsilcisi olmakla birlikte, 2003’te ailemle yaşadığımız kuşak çatışması sonunda, As Holding’ten ayrılarak kendi yatırım şirketim A&S Yatırım Şirketi’ni kurdum. A&S Yatırım Şirketi içinse 10 farklı sektörde 4 farklı ülkede ihracat ve ithalat yapan bir holding şirketiyiz denebilir.

2023 Asya Bölgesi En İyi Girişimci ve 2023 Asya Bölgesi En İyi Yatırım Şirketi ödüllerini kazandınız. Bu ödülleri alırken neler hissettiniz?

Korona pandemisi çıktığında, yani 2019 sonu 2020 başlarında ben global mask’ı kurdum. Aile kökenim tekstilden geldiği için, pandemiyle mücadelenin en önemli adımının maske olduğunu anlamıştım. Sağlık maskeleri denen bu maskeler, kumaştan üretiliyordu. Risk alarak, Orta Doğu’nun en büyük maske üretim tesisini sıfırdan başlayarak 28 günde kurdum. 2022’ye geldiğimizde, pandeminin sonuna yaklaşıyorduk, 16 farklı ülkeye ihracat yapan içerisinde aktif olarak 450 kişinin çalıştığı fabrikamızın yanı sıra başka şirketlerin bize maske oluşturduğu global mask diye bir marka da oluşturduk. Tüm dünyada ses getiren bu marka sayesinde milyonlarca maske hibe ettim. Toplamda 120.000.000 maske bağışı yaptık. O süreçte bunun farkına varmadık tabii. Çin’in önde gelen medikal üretici firmalarından birisi, bizimle iletişime geçerek, global maskı satın almak istediler. Anlaştığımızda, tarihin en büyük alım satım işlemini yaptığımızı söyleyebilirim.

Ödülü veren firma holdingimizden ve yaptığımız işlerden haberdarmış, bizimle iletişime geçtiler. Pandemi sürecinde NATO ve NATO üstlerine dünyaya vermiş olduğu maskelerden dolayı, bize Asya Bölgesi’nin En İyi Girişimci Ödülü’nü sektördeki genç isimleri motive etmek amacıyla ve başarımızı takdir amaçlı takdim etmek istediklerini söylediler. Bangkok’ta gerçekleşen ödül törenine işlerimin yoğunluğundan dolayı gidemedim. Genellikle ödül törenlerine holdingimizin çalışanları katılıyor, işin haber ve magazin tarafı olduğu için, bu tarz bir şeyle öne çıkmak istemediğim için ödül törenlerine katılmayı tercih etmiyorum denebilir.

Son 3 yılda Türkiye’de en iyi iş insanı, 2022 yılı en iyi iş insanı ödülü, en iyi girişimci şirket ödülü gibi kazandığımız ödüller, pandemi zamanında yapmış olduğumuz başarılı hizmetlerin meyvesi. Tabii, tüm bu ödüllerin beni gururlandırıp, mutlu ve motive ettiğini de eklemem gerek.

A&S Yatırım Holding’in kuruluş aşamalarında, gelecekte böyle önemli bir ödülü kazanabileceğinizi düşünüyor muydunuz?

Benim en büyük ödülüm başarım. Başarıyı bu ödüllerle taçlandırdığınızda ciddi anlamda motivasyon yarattığını, kendinizle yarışır hale geldiğinizi de ekleyebilirim. Sonuç böyle olunca diğer girişimlerde daha dikkatli olmaya çalışıyor insan. O yüzden olacak ki, ben şirketi ilk kurduğumda çok başarılı olacağını biliyordum. 2012 yıllında tüm dünyada tanınan, tüm dünyaya ihracat yapan, tüm dünyada adından sıkça söz edilen bir şirket oluşturmuş oldum. Günümüzde de global ekonomik piyasalarda şirketimizi dünya çapında ses getirecek işler yapan bir alana taşıma niyetindeyim ve bununla gece gündüz çalışıyorum.

Bu ödülleri kazandıktan sonra As Holding’in yatırım adımlarında veya gelecek projelerle ilgili herhangi bir değişikliğe gidildi mi?

Son 3 yılda 6 adet ödül kazandık. Hatta bize ödül takdim etmek isteyen şirketlere de şöyle bir ricada bulundum: ‘Son 3 yılda biz yeteri kadar ödül aldık, teşekkür ederiz. Bu ödülleri diğer şirketlere de takdim edip onları da motive ederseniz, biz de onlara destek oluruz.’ Böyle bir ricada bulunmama rağmen, her sene yeni bir girişim, yeni bir yatırım, yeni bir ses getiren iş yapmamızdan kaynaklı, ödüllere layık görülüyoruz. En son Asya Kıtası’nda En İyi Girişimci Ödülü’nü almam, inanın beni çok motive etti. Bu ödülle birlikte, Asya Kıtası’nda gibi yerlerde daha fazla iş yapmam gerektiğini hissettirdi.

Son olarak, genç girişimcilere ne gibi tavsiyeler verirsiniz?

Tüm insanlığın hayatına fayda getirecek, hayatını kolaylaştıracak yeni fikirler, yeni projeler üretmelerini tavsiye ederim. İnanın yeni bir her şeyden çok değerlidir. Kimsenin düşünmediği doğru bir fikir, en değerli, en doğru yatırımdır. Çünkü fikirlerle bütün işler, bütün sektörler kurulur. Onun için L’Officiel Türkiye okuyucularına özel tavsiyem, fikirlerini, projelerini anlatmaktan, hayata koymaktan vazgeçmesinler. İnandıklarının peşinde vazgeçmeden global düşünerek ilerlesinler.