Siroz tedavisi gören ve organ nakli için sıraya giren Oyuncu Ufuk Özkan, ilaç tedavisiyle organ nakline ihtiyaç duymadan tedavisinin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte yeniden oyunculuk çalışmalarına döndü.

Bahtsız Bahtiyar isimli filmde yer alacağını açıklayan Ufuk Özkan’ın yeni dizisi de belli oldu. Özkan, TRT 1’de yayınlanan Fabrika Yapım imzalı “Benim Güzel Ailem” dizisiyle anlaştı. Özkan, diziye 16 Ağustos Çarşamba günü yayınlanacak sekizinci bölümünde ailenin dayısı Adnan Gözüaçık rolüne hayat vererek dahil olacak.