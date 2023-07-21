Geçen günlerde ikinci evre siroz teşhisi konulan ve 2 ay içinde organ nakli olması gerektiği ortaya çıkan ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

Özkan geçtiğimiz günlerde siroza yakalandığını ve karaciğer yetmezliği ile mücadele ettiğini açıklamıştı. Organ nakli beklediğini belirten Özkan, sosyal medya üzerinden son halini de paylaşmıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre ikinci evre siroz rahatsızlığı nedeniyle karaciğer nakli sırasına girdiği ortaya çıkan Özkan’ın, durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi.