Geniş Aile dizisindeki “Cevahir” rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra birçok dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğerindeki rahatsızlıkla mücadele ediyor. Organ nakli için başvuru yapan oyuncu, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Hastalığının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada zayıfladığı dönemlere ait görüntülerle gündeme gelen oyuncu, son halini yayınlayarak “Canlar son halim. Televizyon ve sosyal medyada olanlar geçen seneye aittir. 2. evre sirozum” dedi.