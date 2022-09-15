‘Dayı: Bir Adamın Hikayesi’, ‘Dağ’, ‘Vatanım Sensin’, ‘Sevda Kuşun Kanadında’ gibi yapımlarda rol alan Ufuk Bayraktar, dikkat çeken bir itirafta bulundu. Yalnızca kamera önünde ağlayan bildiğini söyleyen ünlü oyuncu, hasta oğluna moral vermek için süper kahraman kostümü giyen bir çöpçüye hayat verdiği ‘Benim Babam Bir Kahraman’ filminin bu zamana kadar en çok göz yaşı döktüğü iş olduğunu açıkladı.

Bayraktar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben bunu daha önce bir röportajımda da söylemiştim. İçinde kelebekler uçuşan biriyim. Hayatı hep gülen tarafından algılıyorum ve hiçbir acının tek başına yalnızca üzüntü barındırmadığına inandığım için kolay ağlayamıyorum, ağlamam için o şeyin yalnız acı taşıdığına inanmam lazım. Çünkü her acı seni başka acılara dayanıklı kılar. Aynı şekilde hiçbir mutlulukta tek başına mutluluk taşımaz. Bardağın dolu tarafındayım. Birinin yüzünde ufacık bir tebessüm bile yaratabilirsem kendimi şanslı hissederim. Sanıyorum benim beynimdeki ağlama çipi yanmış veya zarar görmüş. Rahatça gözyaşı dökebildiğim tek yer kamera önü. Çünkü orada ağlayan ben değilim, canlandırdığım karakter. Aslında işin özü başkasının üzüntüsüne onun adına üzülebiliyorum.”