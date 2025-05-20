UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin 2025/26 sezonundan itibaren Avrupa’daki yeni yayıncısı Disney+ olacak. The Walt Disney Company ile imzalanan beş yıllık anlaşmayla 2025/26’dan 2029/30’a kadar tüm maçların canlı yayın hakları Disney+’a geçti. Böylece platform üyeleri, ek bir ücret ödemeden turnuvadaki 75 karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

Ekim 2025’te başlayacak yeni 18 takımlı lig formatında, Ullevaal Stadyumu’nda oynanacak final maçı da dahil tüm karşılaşmalar Disney+ üzerinden yayınlanacak. Disney’in spor yayıncılığı markası ESPN, çoklu dil seçeneği ve maç öncesi-sonrası programlarla yayınları zenginleştirecek. ESPN, 45 yılı aşkın deneyimiyle futbol başta olmak üzere birçok sporun canlı yayınında önemli bir isim.

Disney ve UEFA arasındaki iş birliği, UEFA Playmakers programıyla kız çocuklarına futbol sevgisini aşılamaya devam ediyor. Avrupa’da 46 ülkede 6.300’den fazla merkezde uygulanan program, 132.000’den fazla 5-8 yaş arası kıza ulaşırken, 2027 yılına kadar uzatıldı.

Disney+ EMEA Genel Müdürü Karl Holmes, “Kadın futbolunun tutkusunu ve heyecanını Avrupa genelinde üyelerimize sunmak için sabırsızlanıyoruz” dedi. UEFA’dan Guy-Laurent Epstein ise, “Bu yeni yayın anlaşması, kadın futbolunun Avrupa’daki büyüme ve yükselişinin önemli bir göstergesi” şeklinde konuştu.

Reklam destekli üyelik seçenekleriyle Disney+, geniş film ve dizi içeriğiyle aksiyon, bilim kurgu, drama, komedi gibi farklı türlerde zengin bir yayın deneyimi sunmaya devam ediyor. Ayrıca güçlü ebeveyn kontrol sistemiyle tüm aile bireylerine uygun güvenli bir izleme ortamı sağlanıyor.