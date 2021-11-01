Ucuz uçak bileti nasıl alınır?

Uçaklar kişilerin seyahatlerinde kullandıkları en verimli ulaşım yolu araçlarıdır. Özellikle kıtalar arası seyahatlerde uçaklar kişilere büyük kolaylıklar sunmaktadır. Ucuz uçak bileti nasıl alınır? Sorusu sık sık gündeme gelen soruların başında gelmektedir. Ucuz uçak bileti almanın birçok yöntemi bulunmaktadır. Kişiler bazı püf noktalara dikkat ederek uçak biletlerini kolaylıkla elde edebilirler.

Uçak biletlerinin seyahat tarihinden önce alınması fiyatlarda esnekliğe sebep olmaktadır. Dolayısıyla planladığınız seyahatin biletini 1 ay önceden almak size %30 oranında indirim kazandıracaktır. Bu yöntem kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir. Ayrıca birçok hava yolu şirketi önceden bilet alımlarında kişilere birçok indirim kampanyası uygulamaktadır.

Aynı zaman uçak biletinin kışın alınması da fiyatlar indirim olmasına sebep olacaktır. Kışın alınan uçak biletleri yazın alınan uçak biletlerine göre %25 oranında daha düşük durumdadır. Kışın yapacağınız uçak seyahatlerinde uçak biletiniz daha uygun fiyatta olacaktır. Seyahat tarihine 10 gün kala alınan biletlerde fiyatlar daha yüksek düzeylerde olmaktadır. Dolayısıyla mutlaka ucuz uçak bileti alımı için 20 ile 30 gün öncesinden bilet alınması tavsiye edilmektedir.

Ayrıca uçak bileti arama motorlarının da kullanımı uçak biletlerini daha düşük düzeylerde almanızı sağlayacaktır. Ayrıca biletlerin geç alınması da bazı zamanlarda kişilere daha düşük düzeyde uçak bileti alımını sağlamaktadır. Alternatif havalimanlarına bakmakta fiyatların aşağıya yönde olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda mutlaka hava yolları şirketlerinin indirimli kampanyalarını takip etmenizde fayda bulunmaktadır.

Ucuz Uçak Bileti Alma Yöntemleri?

Ucuz uçak bileti almanın birçok yöntemi bulunmaktadır. Geniş kapsamlı yöntemleri kullanarak gideceğiniz şehre daha ucuza gidilebilmektedir. Ucuz uçak bileti alımından erken alınan biletler oldukça etkili olmaktadır. Seyahat tarihinden önce alınan biletlerle yolculuk fiyatı daha ucuza gelebilmektedir. Ayrıca ucuz uçak bileti alımında mutlaka internet platformlarından bilet alımı gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Hava yolu şirketlerin resmi acenteleri fiyatları daha yukarı seviyelerde tutabilmektedir. Ucuz uçak bileti alımında etkili olan bir diğer yöntem ise kış yolculuklarıdır. Gideceğiniz şehre kışın yolculuk yaparak seyahatinizi daha uygun fiyata getirebilirsiniz. Uçak biletleri fiyatlarının değişimi döviz kuruna bağlı olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla döviz kurunun düşük olduğu zamanlarda biletler daha uygun fiyatlarda olabilmektedir.

Farklı hava yolları kurumlarına tek yön biletlerin alımı da fiyatları daha uygun seviyelere çekecektir Ucuz uçak bileti almanın en etkili yollarından biri de mil birikimidir. Anlaşmalı olunan bankaların mil puanlarıyla uçak bileti fiyatlarınızı daha uygun fiyatlara kolaylıkla getirebilirsiniz. Ayrıca çok fazla tercih edilmese de son dakika biletleri de uçak biletinde daha uyguna gelebilmektedir. Hava yolu şirketleri uçakları doldurmak için son dakika fiyatları daha düşük düzeylere çekebilmektedir.

Ucuza uçak bileti almak için mutlaka hava yolu kurumlarının e-posta adreslerine kaydolmanız gerekir. Böylelikle hava yolları şirketlerinin yapacakları kampanyalardan kolaylıkla haberdar olunabilmektedir.