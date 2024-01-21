Hayalindeki işe sahip olmak isteyenler için CV hazırlama çok önemli bir adımdır. İş başvurusu yaparken kendinizi doğru şekilde ifade etmenin yolu güzel bir özgeçmiş hazırlamaktan geçmektedir. İyi hazırlanmış bir CV ile dikkat çekmek iş başvurusunda diğer adayların önüne geçmenizi sağlayacaktır.

Ücretsiz CV Hazırlama Siteleri Nelerdir?

İçinde bulunduğumuz dijital dünyanın etkisiyle iş başvuruları ve CV hazırlamak için çoğunlukla internet tercih edilmeye başlandı. Online CV hazırlama siteleri üzerinden hazır şablonları kullanarak kolay ve hızlı şekilde ilgi çekici tasarımlarda özgeçmiş hazırlayabilirsiniz. Peki ücret ödemeden CV hazırlayabileceğiniz siteler neler?

Visual CV

Türkçe olarak da hizmet veren bir CV hazırlama sitesidir. Sitenin kullanıcılarına sunduğu en büyük avantaj hazırladığınız özgeçmişlerin istatistiklerinin tutulmasıdır. Site üzerinden hazırladığınız CV ile direkt olarak iş başvurusu yaptığınızda kaç kişinin mailinizi açtığı, özgeçmişinizi görüntüleyen şirketler gibi istatistiklere ulaşabilirsiniz. Siteye Linkedin hesabınızla girerek bilgilerinizi özgeçmişinize aktarabilirsiniz.

CV Maker

Türkçe de dahil olmak üzere 17 dilde destek veren bir online CV oluşturma sitesidir. Hızlıca oluşturduğunuz özgeçmişinizi word ve pdf ortamında indirebilir, çıktısını alabilirsiniz.

Resumonk

Ücretsiz CV hazırlama siteleri içerisinde en iyi sitelerden biridir. Site içerisinde ücretsiz 5 adet CV şablonu bulunmaktadır. Aynı zamanda sitede etkili ön yazı formatlarına da ulaşabilirsiniz. Hazırladığınız belgeleri pdf formatında indirebilirsiniz.

Kick Resume

Site bulunan 4 adet ücretsiz CV örneğinden dilediğini seçerek özgeçmişinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Kick Resume sunduğu canlı sohbet desteği ile kullanıcılarına yardım alabilecekleri CV asistanı desteği sunmaktadır. Ayrıca site, oluşturduğunuz CV’yi pdf formatının yanı sıra çekici bir web sitesine dönüştürebilme imkânı sağlıyor.

Canva

Sosyal medya görselleri, broşür ya da kartvizit hazırlamak için sıkça kullanılan bir platform olan Canva, aynı zamanda üst düzey CV’ler oluşturma imkanı sunuyor. Üstelik Türkçe arayüzle basit şekilde 250 binden fazla hazır şablona erişebilirsiniz. Site üzerinden oluşturduğunuz özgeçmişi istediğiniz zaman ücretsiz şekilde düzenleyebilir ve indirebilirsiniz.

Zety CV

20’ den fazla ücretsiz hazır şablon sunan sitede üç adımda özgeçmişinizi hazırlayabilirsiniz. Sitenin en büyük avantajı oldukça hızlı ve kolay CV oluşturma süreci sunmasıdır.

CVlogin

Türk girişimcilerin hazırladığı bir site olan CVlogin, bulundurduğu 8 adet hazır şablonla pratik özgeçmiş hazırlama olanağı sağlıyor. Tamamen Türkçe arayüze sahip site üzerinde hesap açarak ücretsiz şekilde oluşturduğunuz özgeçmişlerinizi düzenleyebilir ve pdf formatında indirebilirsiniz.

CV Hazırlama Sitelerinin Avantajları

CV hazırlama sitelerinde yüzlerce hazır şablon, profesyonel tasarımlar ve çok daha fazlasını bulmanız mümkündür. Başvuru yapacağınız işe uygun bir şablon seçerek dikkat çekici, etkili özgeçmişleri pratik şekilde hazırlayabilirsiniz. Sitelerde yer alan profesyonel özgeçmiş oluşturma ipuçları ve CV örnekleri ile daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Özgeçmişinizi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

CV’nizi özenli ve profesyonel şekilde hazırlayın.

Hatalı ve eksik bilgi vermeyin.

Tecrübelerinizi detaylı şekilde yazın. Gereksiz bilgi vermekten kaçının.

Özgeçmişiniz abartıdan uzak ve net olmalıdır.

Özgeçmişinizin başvuracağınız pozisyonun gerekliliklerine uygun, anlaşılır ve yaratıcı olmasına dikkat edin.

Başvuru yapacağınız şirketi araştırarak başvuracağınız pozisyona göre CV hazırlayın.