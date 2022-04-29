Ay Yapım’ın Show TV çektiği ve bir sezon olarak planlanan “Üç Kuruş” dizisi 28. bölümünde final yapacak. Dizide final öncesi bomba bir ayrılık gerçekleşecek.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi pazartesi akşamları ekrana damga vurmaya devam ediyor.

Üç Kuruş dizisi, 4 yıl boyunca Show TV’de pazartesi akşamları yayınlanan Çukur’un yerine ekranlara gelmeye başlamıştı. Ay Yapım imzalı sevilen dizi Üç Kuruş’ta geçtiğimiz hafta 2 isim veda etmişti. Üç Kuruş’ta Neriman karakterini canlandıran Nursel Köse ve Baybars karakterini canlandıran Kadir Çermik, senaryo gereği ölerek diziden ayrılmıştı. Sevilen diziden hayranlarını üzecek bir ayrılık haberi daha geldi.

Tv100’ün haberine göre; Sinan Öztürk’ün yönettiği dizide final öncesi başrol oyuncularından biri projeye veda edecek.

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir’in imzası bulunan dizinin Bahar’ı Nesrin Cavadzade projeden büyük final öncesi ayrılacak. Güzel oyuncunun bayramdan sonra diziden ayrılacağı öğrenildi. Öte yandan Bayramda dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.