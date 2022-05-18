Kanal D’nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, 12. son bölümüyle ekranlara geldi. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizide bu hafta, büyük gelişmeler yaşandı. Fatih’in Rüçhan ile işbirliği yapma kararı, Kalender Ailesi’ni dava etmeye hazırlanışı merak uyandırırken, Rüçhan’ın Mine’ye destek çıkması dikkat çeken olaylardan biri oldu.

Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya ve Berker Güven’in başrolleri paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin bu haftaki yeni bölümünde Somer’den boşanmayı aklına koyan Türkan’ın mahkeme salonunda hakime söyleyecekleri heyecan ve gerilim dolu anlar yaşattı. Kalender Ailesi’ne güçlü bir darbe indirmeye hazırlanan Rüçhan’ın planı ise diziye damgasını vurdu.

Üç Kız Kardeş dizisinin 12. bölümünde neler oldu?

Somer, Türkan’ı elde etmeye çalışırken, Türkan’ın boşanma konusunda oldukça kararlı olması Somer’i çok öfkelendirir. Somer’le olan savaşına devam eden Nihat, bu sırada Mine’yi ve çocuğunu planlarına alet ederek kendisine mahkum eder. Nihat’ın bu davranışları Mine’yi korkutmaya başlar. Ancak, Rüçhan’ın işbirliği önerisi sayesinde Nihat’a karşı az da olsa güç kazanır. Bu işbirliği Rüçhan’ın gizli planlarını yürütmede çok işine yarayacaktır. Türkan’ın boşanma kararına karşı pes etmeyen Somer elinden gelen her şeyi dener. Son olarak Somer, Türkan’a küçük bir oyun oynamayı planlar ama bu Türkan’ın korku dolu anlar yaşamasına neden olur.

Üç Kız Kardeş 13. bölüm fragmanı