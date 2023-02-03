Twitter’ın patronu Elon Musk, bir Tweet dizisi paylaşarak Twitter’dan para kazanma özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı.

Elon Musk, Twitter’ı satın aldığından beri oradan para kazanmak için kullanıcılara para kazandırmanın yollarını arıyor. Fakat Musk, bunun mümkün olması için yüksek profilli hesapların platformda aktif olması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle Elon Musk, Twitter Blue üyeliği olan takipçileri için reklam gelirlerinden para kazanacaklarını açıkladı.

Gelirler Blue üyeliği olanlarla paylaşılacak

Musk, yaptığı paylaşımla bugünden itibaren Blue üyeliği olan kullanıcıların şirketten gelir elde edeceğini paylaştı. Twitter, kullanıcılarının paylaşımlarında verilen yanıtlarda görüntülenen reklamlardan sağladığı gelirlerini, Blue üyeliği satın alan hesap sahipleriyle paylaşacak.

Elon Musk, bu şekilde özellikle de takipçi sayısı yüksek olan kişilerin sosyal medya platformunda daha fazla aktif olacağını düşünüyor.