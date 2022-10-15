Son zamanlarda kullanıcı memnuniyetini geliştirmek ve daha güvenli bir alan oluşturmak adına birçok yenilik yapan Twitter, bir yeni özelliği daha platforma katmaya hazırlanıyor. Don’t @ Me (Benden Bahsetme) özelliği sayesinde kullanıcılar, kimlerin gönderilerine onları etiketlediğini kontrol edebilecek.

Taciz ve zorbalığı önüne geçecek

Bu yeni özellik kullanıcıların, diğer belli kullanıcılardan gelen mesajları engellemelerini sağlayarak taciz ve zorbalığın önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Twitter, kullanıcıların platformda yer aldıkları sohbetlerde kontrol sahibi olmaları için pek çok özellik tasarladı. Kullanıcılar şu anda tweet’lerini kimlerin yanıtlayabileceğine karar verebiliyor. Yalnızca o tweet’te bahsedilen kişilerle veya takip ettikleri kişilerle sınırlayabilirler veya yanıt verme seçeneğini tamamen kapatabilirler.

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