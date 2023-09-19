Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter’ın ismini değiştirerek “X” yapmıştı. Musk, Twitter’da Premium üyeliğe geçerek, isteyenlerin belirli ücret karşılığında paralı üye olmasını sağlamıştı. Hatta paralı üye olmayan kullanıcılara günlük tweet gösteriminde kısıtlamaya gidilmiş ancak sonrasında tepkiler üzerine bu karardan vazgeçilmişti.

Satın alma sonrasında sosyal medya platformunda bir dizi değişiklikler yapan Musk’ın yeni planı ise Twitter’ın herkese paralı hale gelmesi. Elon Musk, bot veya “otomatik” hesaplarla mücadele etmenin tek yolunun, Twitter için bir ödeme sistemi geliştirilmesi olduğunu savundu.

Musk, “Sistemin kullanımı için küçük bir aylık ödeme almaya geçiyoruz” dedi. Twitter‘in sahibi Musk, bu açıklamayı ABD’nin California eyaletinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla görüşmesi sırasında yaptı, İsrail’i de teknoloji sektöründeki öncü rolü nedeniyle övdü.

Musk, daha önce Premium üyelik getirerek platformun bazı özelliklerini sadece bu üyeliği alanlara açmıştı. Fiyatı ülkeden ülkeden ülkeye değişen bu üyelik halen Türkiye’de aylık 150, yıllık 1569,99 TL.