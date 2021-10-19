Tweetlerin Arasına Reklam Geliyor!

Geçen dönemlerde paralı üyelik seçeneği Twitter Blue’yu duyuran sosyal medya platformu Twitter, para kazanmanın farklı yollarını aramaya devam ediyor.

Şimdilerde oldukça tartışılan yeni bir özelliği test eden Twitter, tweet’e cevap verme ekranında reklam göstermeye hazırlanıyor. Platformun reklamlardan sorumlu yöneticisi Bruce Falck, tweet’lerde yeni bir reklam formatı denediklerini anlatarak, “Eğer bu testin bir parçasıysanız, bir tweet’e verilen ilk, üçüncü ve sekizinci cevabın altında reklam göreceksiniz.” ifadelerini kullandı.

Bununla ilgili testlere başlayan Twitter’a kullanıcılar tepki gösterdi.