Kasım boyunca TV+’ta ödüllü dizilerden yepyeni filmlere, spordan belgesellere kadar dopdolu bir ekran deneyimi izleyicileri bekliyor. Bu ayın dikkat çeken içerikleri arasında birinci sezonuyla adından sıkça bahsettiren Landman dizisinin ikinci sezonu ve Yellowstone’un beşinci sezonu da yer alıyor. Ayrıca TV+’ın Warner Bros. Discovery ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında HBO Max’in dünya çapında beğeni toplayan içeriklerine de kasım ayı itibarıyla erişilebiliyor.

Landman ikinci sezonuyla dönüyor!

Güç, para ve sadakat sınavlarının yaşandığı Teksas’ın sert topraklarında geçen “Landman”, heyecan dolu yeni bölümleriyle ekranlara dönüyor. Başrollerinde Oscar ödüllü Billy Bob Thornton, Demi Moore ve Andy García gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, petrol endüstrisinin acımasız dünyasında ayakta kalmaya çalışan insanların hikâyesini anlatıyor. İlk sezonuyla eleştirmenlerden tam not alan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Landman”, ikinci sezonunda entrikayı, gerilimi ve duyguyu bir araya getiriyor. Daha büyük riskler, daha derin sırlar ve unutulmaz karakterlerle dolu bu yeni sezon, ekran başındakileri yine derinden etkileyecek.

Yellowstone’un beşinci sezonu TV+’ta

Montana’nın sınırsız bozkırlarında güç, miras ve sadakat yeniden sınanıyor. Bu sezon, Dutton ailesi yalnızca bir çiftliği değil; bir imparatorluğu savunuyor. John Dutton rolünde Oscar ödüllü Kevin Costner, ailesinin kaderini ve topraklarını korumak için yeni bir cephede yer alıyor. Kelly Reilly (Beth Dutton), Wes Bentley (Jamie Dutton) ve Luke Grimes (Kayce Dutton) gibi yıldız oyuncular, bu sezon da izleyiciyi derin ve çarpıcı karakter yolculuklarına çıkarıyor.

Yepyeni bir yolculuk: The Iris Affair

Neil Cross’un yaratıcısı olduğu The Iris Affair, izleyiciyi zekice örülmüş bir gerilim hikâyesine davet ediyor. Başrollerini Niamh Algar ve Tom Hollander’ın paylaştığı dizi, gizemli bir aktivasyon kodunun peşine düşen bir dâhinin, küresel bir kovalamacaya dönüşen hikâyesini anlatıyor. Floransa’dan Roma’ya, Sardinya’nın büyüleyici manzaralarına uzanan sahneleriyle dikkat çeken yapım, teknolojinin insan ilişkileri üzerindeki etkisini sorgulayan bir atmosfer yaratıyor. Terry McDonough (Breaking Bad) ve Sarah O’Gorman’ın yönetmen koltuğunda oturduğu sekiz bölümlük bu yapım, yüksek temposu, güçlü oyunculukları ve sinematografisiyle sezonun en merakla beklenen gerilimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Talamasca: The Secret Order

Anne Rice’ın aynı adlı efsanevi romanından uyarlanan Talamasca: The Secret Order (2025), izleyiciyi gizem, macera ve doğaüstü güçlerle örülü karanlık bir dünyanın içine çekiyor. Yaratıcılığını usta yönetmen John Lee Hancock’un üstlendiği dizi, Rice’ın “Vampir Günlükleri” evrenini daha da genişleterek gizli bir örgütün —Talamasca’nın— perde arkasındaki sırlarını gün yüzüne çıkarıyor. Başrollerde Nicholas Denton, Céline Buckens, Maisie Richardson-Sellers ve William Fichtner gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapım, estetik atmosferi, büyüleyici görsel dili ve sürükleyici hikayesiyle yılın en iddialı dizilerinden biri olarak öne çıkıyor. Karanlıkla ışığın, inançla korkunun, insanla ölümsüzün sınırlarının silikleştiği Talamasca, izleyiciyi ilk bölümden itibaren büyüsüne kapılmaya davet ediyor.

The Substance

“Güzellik ve gençlik uğruna neler feda edilebilir?” sorusuna cevap arayan The Substance’ın yönetmen koltuğunda, Coralie Fargeat yer alıyor. Başrollerde ise Demi Moore, Margaret Qualley ve Dennis Quaid gibi güçlü isimler bulunuyor. Film; bir zamanların parlayan yıldızı Elisabeth Sparkle’ın (Demi Moore) yaşının ilerlemesiyle birlikte iş dünyasında kenara itilişini ve ardından karanlık bir madde olan “The Substance” ile beklenmedik bir dönüşüm yaşamasını konu alıyor. Elisabeth, bu maddeyle gençlik, güzellik ve kusursuzluk vaat edilen bir versiyonuna dönüşürken, satirik ve aynı zamanda göğüs germesi zor bir body horror (beden korku) yolculuğuna adım atıyor. 2024 Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapan film, özgün hikâyesi, provokatif görselliği ve Demi Moore’un kariyerinde önemli bir kırılma noktası sayılan performansıyla dikkat çekti. Görsel olarak akıl almaz etkilerle dolu ve izleyiciye hem büyüleyici hem de rahatsız edici bir deneyim sunan The Substance, “kusursuz versiyon” peşindeki dünyamıza keskin bir ayna tutuyor. Sınırları zorlayan, klasik çatışmaların ötesine geçen bir film arayanlar için, bu korku-dram şaheseri birebir olacak.

HBO Max içerikleri de artık TV+’ta

TV+’ın Warner Bros. Discovery ile yaptığı stratejik iş birliği kapsamında HBO Max artık TV+ platformunda izlenebiliyor. TV+ aboneleri, HBO Max’in dünya çapında beğeni toplayan ödüllü dizilerine, gişe rekorları kıran filmlerine ve orijinal yapımlarına erişebiliyor. Ayrıca gelecek dönemde HBO Max’te yayınlanacak yeni içerikler de aynı anda TV+’ta olacak.

11 Kasım tarihinden itibaren, ilk 12 ay içinde HBO Max’i etkinleştiren tüm mevcut ve yeni TV+ kullanıcıları, abonelikleri kapsamında başlangıç promosyon teklifinden yararlanabiliyor. HBO Max (Standart Paket) ile TV+’ta kasım ayında izleyiciyle buluşacak içerikler ise şöyle:

A Minecraft Movie

Video oyun tarihinin en çok satan markalarından birinden uyarlanan A Minecraft Movie, sıradan bir grup insanın gizemli bir portal aracılığıyla “Overworld” adlı kübik bir evrene geçişini konu alıyor. Bu yeni dünyada yaratıcılık, takım ruhu ve cesaret, hayatta kalmanın tek yolu haline geliyor. Yönetmenliğini Jared Hess’in (Napoleon Dynamite, Nacho Libre) üstlendiği filmin başrollerinde Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks ve Jason Momoa gibi dev isimler yer alıyor. Dünya çapında yaklaşık 1 milyar dolar gişe hasılatı elde eden yapım, 2025’in en çok izlenen filmleri arasında yerini aldı.

Feride

Türkiye’nin ilk yetişkin animasyon dizilerinden Feride, modern şehir hayatı ile geleneksel değerler arasında sıkışmış, özgün bir kadın karakterin hikâyesini anlatıyor. Sosyal, kültürel ve romantik ilişkileri hicivle harmanlayan yapım, mizah, ironi ve cesur diyaloglarıyla dikkat çekiyor. Dizinin yaratıcısı Emir Sağlam, yönetmen koltuğunda da yer alıyor. Seslendirme kadrosunda ise Gupse Özay, Büşra Pekin ve Ahmet Rasim Küçükusta gibi isimler bulunuyor.

Sinners

Ryan Coogler’ın (Black Panther, Creed) yönetmenliğinde çekilen Sinners, 1930’ların Mississippi Deltası’nda geçen, doğaüstü atmosferiyle öne çıkan güçlü bir dram. Film, savaştan dönen ikiz kardeşlerin (Michael B. Jordan ve John Boyega) kasabalarındaki karanlık sırları ortaya çıkarmalarını konu alıyor. Warner Bros. ve Proximity Media yapımcılığında hayata geçen filmin senaryosu Coogler ile Joe Robert Cole’a ait. Dönemin Güney Amerikasını görsel dili ve mistik tonuyla yansıtan film, eleştirmenlerden tam not aldı.