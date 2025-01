Türkiye’nin süper içerik platformu TV+ bu yıl, Oscar, BAFTA ve Altın Küre gibi sinema dünyasının en prestijli ödüllerini alan ve adaylıkları bulunan birbirinden güçlü yapımları izleyicileriyle buluşturuyor. Usta oyuncu Haluk Bilginer ve dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie’nin başrollerini paylaştığı Maria filmi de platformun heyecanla beklenen filmlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Maria

TV+’ın 2025 sürprizlerinden biri ülkemizde sabırsızlıkla beklenen “Maria” olacak. Usta oyuncu Haluk Bilginer’in üstün performansıyla otoriterlerden tam not aldığı ve En İyi Sinematografi kategorisinde Oscar Ödülü’ne aday gösterilen “Maria” filmi, Angelina Jolie’ye En İyi Kadın Oyuncu dalında da Altın Küre adaylığı getirdi. Film, 1970’lerin Paris’inde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas’ın çalkantılı, güzel ve trajik hayatının son günlerini anlatıyor.

Conclave

Robert Harris’in aynı adlı gerilim romanından uyarlanan “Conclave” ise ABD’de vizyona girmesinin ardından 30 milyon dolarlık gişesiyle dikkatleri üzerine topladı. “Conclave” gişe başarısını, Altın Küre’de En İyi Senaryo ödülü ve BAFTA adaylıkları ile taçlandırdı. Film aynı zamanda En İyi Film, En İyi Film Kurgusu ve En İyi Erkek Oyuncu kategorileri başta olmak üzere birçok farklı kategoride bu yıl Oscar’da da aday gösterildi. Conclave, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birine liderlik edecek Kardinal Lawrence’ın, kendisini Kilise’nin temellerini sarsabilecek bir komplonun ortasında bulmasını anlatıyor.

Small Things Like These

Başrollerinde Oscar ödüllü Cillian Murphy ve 3 kez Oscar’a aday gösterilen Emily Watson’ın bulunduğu, Claire Keegan’ın aynı isimli çok satan romanından uyarlanan “Small Things Like These” de TV+ ile Türkiye’de izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz yıl Berlin Film Festivali’nde En İyi Film kategorisinde Altın Ayı ödülüne aday gösterilen film, izleyicileri sürükleyici bir yolculuğa çıkaracak. Filmde, Bill Furlong karakterinin, yerel manastırın bazı karanlık ve rahatsız edici sırlarını keşfetmesi ve ağır gerçekler ile yüzleşmesi ekrana taşınıyor.

We Live in Time

TV+, 2025 yılında “We Live in Time” ile sıra dışı bir aşk hikayesini ekranlara getirecek. Andrew Garfield ve Florence Pugh’ın başrollerini paylaştığı film, sürpriz buluşmaların hayatları nasıl değiştirebildiğini etkileyici bir senaryo ile izleyiciye aktarıyor. Filmde, esprili ve durdurulamaz bir şef olan Almut ve dünyada yolunu arayan yeni boşanmış Tobias’ın hayatlarını değiştiren sürpriz bir buluşma ile bir araya gelişi izleyicilere sunuluyor.

The Order

2025 yılında sinema şöleni yaşatacak TV+ filmleri arasında Jude Law ve Nicholas Hoult’un baş rollerini paylaştığı “The Order’ da yer alıyor. The Order, Amerika’da şiddetini artıran banka ve zırhlı araç soygunlarının ülke düzenini sarstığı 1983 yılında, bir FBI ajanı olan Terry Husk’ın hikayesini anlatıyor.

SING SING

Adını New York’taki yüksek güvenlikli “SING SING” cezaevinden alan ve 2005’te Esquire dergisinde yayımlanan bir makale serisinden esinlenerek senaryolaştırılan “SING SING”, aynı zamanda En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Şarkı ve En İyi Uyarlama Senaryo kategorilerinde 2025 Oscar Ödülleri’nde aday gösterildi. Film, Colman Domingo, Clarence Maclin, Sean San Jose ve Sharon Washington gibi usta oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Hikâye, işlemediği bir suç nedeniyle Sing Sing’de hapsedilen ve orada hapsedilmiş adamlarla birlikte bir tiyatro grubunda rol alarak hayattaki amacını bulan, Divine G’nin hayatına odaklanıyor.

The Seed Of The Sacred Fig

Cannes Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü ve Fipresci Ödülü’ne layık görülen “The Seed Of The Sacred Fig”, TV+ izleyicilerini Altın Ayı ödüllü yönetmen Muhammed Resulof’un zengin hayal dünyasıyla buluşturuyor. Filmde, Tahran’ın karmaşık politik ikliminde, sosyal kuralların parçalandığı ve aile bağlarını iyice geren bir hikâye gözler önüne seriliyor. The Seed of The Sacres Fig’in aynı zamanda bu yıl Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde Oscar Ödülü adaylığı da bulunuyor.

All We Imagine As Light

TV+’ın bu yıl izleyicilere sunacağı bir diğer favori film ise Hint sinemasının yükselen yıldızlarından Payal Kapadia’nın ilk kurmaca filmi olan ve güçlü hikayesi ile göze çarpan “All We Imagine As Light”. Film, ülkesindeki toplumsal kırılmayı şiirsel bir duyarlılık ve güçlü bir görsellikle bir sevgi, arzu ve feminist özgürleşme öyküsü anlatıyor.

My Favourite Cake

Yılın iddialı filmleri arasında bulunan, prömiyerini Altın Ayı için yarıştığı Berlin Film Festivali’nde yapan “My Favourite Cake”, Maryam Moghaddam ve Behtash Sanaeeha’nın birlikte yönettikleri ikinci uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyor. My Favourite Cake, Tahran’da tek başına yaşayan, yetmiş yaşındaki Mahin’in aşk hayatını yeniden canlandıran olayları konu alıyor.

Memoir of a Snail

TV+, animasyon severler için de oldukça güçlü bir yapımı ekranlara getiriyor: “Memoir of a Snail… Süs salyangozları toplamaya meraklı ve kitap âşığı, yalnız ve uyumsuz Grace Pudel’ın hikayesini anlatan film, el yapımı stop-motion tekniğiyle çekildi ve En İyi Animasyon dalında Altın Küre’de ve 2025 Oscar Ödülleri’nde aday gösterildi.