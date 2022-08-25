Ünlü oyuncu Tuvana Türkay ve iş adamı sevgilisi İzzet Antebi, önceki akşam Yeniköy’de yürüyüş yaparken görüntülendi. Bir süre sonra muhabirleri fark eden Türkay, hızla sevgilisinin evine doğru ilerledi.

Antebi, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için adeta sevgilisinin önünde duvar oldu. İkili, “Konuşmayacağız. Çekmeyin Allah Allah” diyerek, gazetecilerin işlerini yapmasına sinirlendi.

Geçtiğimiz günlerde sunucu ve manken Çağla Şıkel ile mesajlaşmaları sosyal medyada gündem olan Antebi, konu hakkında yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.