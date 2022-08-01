Aşklarını Bodrum’da dolu dizgin yaşamaya devam eden Tuvana Türkay ve iş adamı sevgilisi İzzet Antebi, Cennet Koyu’nda objektiflere takıldı.
Bot üzerinde güneşlenirken objektife yansıyan çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.
Görüntülediklerini fark eden çift, muhabirlere gülümsedi.
Türkay ve Antebi, güneşlendikten sonra kendilerini Bodrum’un serin sularına bıraktı.
Çift, kısa bir süre yüzdükten sonra botta romantizm yaşamaya devam etti.
Tuvana Türkay’ın kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı.
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