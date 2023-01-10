Tuvana Türkay‘ın mutlu bir birliktelik yaşadığı İzzet Antebi ile birlikte sahiplendikleri ‘Yogi’ ismindeki üç aylık yavru köpekleri, evlerinin balkonundan denize düştü.

Habertürk Kulüp’ten Reşit Özer’in haberine göre, genç oyuncu köpeğini oynaması için balkona çıkarmış. Yavru köpeğin sesinin kesildiğini fark eden Türkay, denize açılan kapının açık olduğunu görünce düşünmeden elbisesiyle deniz atlamış. Akıntıdan dolayı zar zor köpeğine ulaşan 32 yaşındaki ünlü isim, merdiven olmadığından karaya çıkamamış, sesini de duyuramadığından en yakın merdivene ulaşmaya çalışmış. Denizden tanımadığı bir evin bahçesine çıktığını söyleyen Tuvana Türkay, 10 dakika çıktığı evin bahçesinde ağladığını ve köpeğini görmeseydi vicdana azabından öleceğini belirtmiş.

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