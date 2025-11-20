Warner Bros. Discovery’nin premium dijital yayın platformu HBO Max, Türkiye’nin ilk yetişkin animasyon dizisi ‘Feride’yi yayına aldı. Max Original ‘Feride’, geleneksel ve modern hayat arasında absürd bir şekilde sıkışmış bir kadının iş ve aşk hayatını dengelemeye çalışırken karşılaştığı zorlukları mizahi bir dille ele alıyor. Ancak Feride çıktığı bu yolda her zaman iyimserliğini ve nezaketini koruyamıyor.

Senaryosundan çizimlerine ve seslendirmesine kadar her aşamasında Emir Sağlam’ın dokunuşunu taşıyan ‘Feride’, Türkiye’nin ilk yetişkin animasyon dizisi olarak dikkat çekiyor. Feride’nin iç sesi, çevresiyle olan etkileşimi ve gündelik hayatındaki küçük ama etkili ayrıntılar da bu absürd evrende kendine özgü bir anlatımla yer buluyor. Dizide Feride’nin en yakın arkadaşı Pınar’a Elit Andaç Çam, babasına Mahir İpek, annesine Veda Yurtsever, ablasına Derya Pınar Ak, sevgilisi İsmet’e Can Atak, karakter Kanzi’ye Can Kızıltuğ ve terapistine Nesrin Cavadzade ses veriyor.