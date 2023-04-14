Türkiye’de yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen haber spikeri yayın hayatına başladı.

Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojisi Türkiye’de medya sektörünü de yansıdı. Türkçe konuşan haber spikeri Alexa Robotvmedia kanalında İnstagram’dan haber sunmaya başladı. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan instagram sayfası Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden, Dünya’daki gelişmelere kadar birçok konuyu işlediği dikkat çekiyor.

Alexa’nın her haberde farklı kıyafetler giydiği makyajını ve saç modelini değiştirdiği de dikkat çekiyor. Klasik medyayı geleceğin teknolojisi yapay zeka ile birleştirmeyi hedefleyen proje ile gazeteciliğin sosyal medyada hala etkin ve dikkat çekici olması hedefleniyor.