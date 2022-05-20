Lost, Prison Break, Criminal Minds gibi artık kült dizi haline gelmiş başarılı dizilere imza atan Amerikalı yönetmen Bobby Roth, Türkiye’nin ilk süper kahraman evrenini yaratmak için hazırlıklara başladı. En son Marvel’ın Agents of SHIELD dizisini çeken Roth, 5 yılı aşkın süredir Türkiye’nin süper kahraman evreni olacak olan ‘T-World Evreni’ üzerinde çalışıyor. Projenin yapımcılığını Bülent Turgut, Raif İnan ve Erdal Bozkuş üstleniyor.

Aksiyon sahnelerinde harikalar yaratacak bir isim

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek projenin aksiyon sahneleri için Spider Man, Titanic, Er Ryan’ı Kurtarmak gibi reyting rekorları kıran Hollywood filmlerinin aksiyon eğitmenliğini üstlenen Dusan Hyska ile anlaşıldı. Aksiyon direktörleri Dusan Hyska, Dimo Lipitkovsky ve özel efekt koordinatörü Ömer Boduroğlu yönetiminde Beykoz Kundura fabrikasında yapılan aksiyon deneme çekimlerinde, yüksek teknoloji ile tecrübeyi bir araya getiren sahneler şimdiden heyecan yarattı.

Uluslararası ve yerli kaynakların seferber edildiği projenin genel yönetmen koltuğunda, dünya çapında ilgiyle izlenen dizilere imza atan ünlü yönetmen Bobby Roth otururken, ikinci yönetmenlik görevini ise sektörün genç ama bir o kadar da deneyimli isimlerinden Hamit Coşkun üstlenecek.

Filmin konusu ne olacak?

Mitolojisi ve arka planı 1200 yıllık bir zaman dilimine yayılan T-World Evreni’nin süper kahramanları, çevre sorunları, savaşlar, salgın hastalıklar gibi felaketlerle bir yıkıma doğu giden dünyada, daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadele edecekler.