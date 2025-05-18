Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ünlüler ve çok özel konuklar, bu sene de kırmızı halıya Fransa’nın en gözde lokasyonlarından Cannes’da bulunan Hotel Majestic’teki Dior Suite’inde hazırlanırken, Dyson Güzellik ürünlerinin yer aldığı süitte katılımcılar benzersiz bir saç şekillendirme deneyimi yaşadı. Ünlü ve güzel sunucu Burcu Esmersoy ve güzel ve başarılı dijital içerik üreticileri Cansu Akın ve Mina Ceran Dyson’ın bu seneki konukları arasındaydı.

Saçlar Kırmızı Halıya Dyson’la Hazırlandı.

Esmersoy, Akın ve Ceran kırmızı halıda tarzlarıyla dikkat çekerken saçlarıyla da çok konuşuldu.

Burcu Esmersoy’un saçlarında 1940’ların Hollywood dalgalarına günümüz dokunuşu eklenerek görünümü elde edildi. Elbisesindeki yansımalar, payet geçişleri ve çizgiler saç formuna da ilham vererek, asimetrik ve hareketli bir çizgide tamamlandı.

Dyson Türkiye Güzellik Kategorisi Marka Elçisi İbrahim Zengin, Esmersoy’un saçlarını önce Dyson Airwrap i.d. saç şekillendirme ve kurutma setinin kurutma başlığıyla kökten uca kurutarak nemli hale getirdi. Kurutma sırasında saçın yönünü dalgaların akışına zemin oluşturacak şekilde yandan ayırarak şekil vermeye başladı. Ana hatları verilen saça, daha sonra Airwrap i.d.’nin 30 mm’lik bukle başlığıyla öne ve arkaya farklı olacak şekilde dalgalar verildi. Dalgalardan sonra geniş dişli tarakla saç taranıp önlerde fırçayla S dalgasıyla son görünümü verilerek, parlak ve havalı bir kırmızı halı görüntüsüne kavuşuldu.

Cansu Akın’ın, tafta ile kadifenin birleşip sezonun trend renklerinden morun kendisini gösterdiği kıyafetine ve doğal tarzına uygun olarak saçlarında hafif dalgalı ve etkileyici bir bitiş yakalandı. Akın’ın saçları önce Dyson Supersonic r saç kurutma makinesi ile pratik şekilde düzleştirildi. Ardından, Dyson Airwrap i.d. saç şekillendirme ve kurutma setinin konik bukle başlığıyla doğal dalgalar oluşturularak son görünümüne ulaşıldı.

Mina Ceran’ın, saçlarına da önce Dyson Supersonic r saç kurutma makinesi ile düz bir yapı kazandırılıp, sonra Airwrap i.d. saç şekillendirme ve kurutma setinin konik bukle başlığıyla havalı dalgalar yaratıldı. Ceran’ın gümüş tonlardaki parlak ve dikkat çekici kıyafetiyle saçları bir uyum yakalayarak romantik bir kırmızı halı stili elde edildi.